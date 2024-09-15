Місія SpaceX успішно повернулася на Землю

Місія Polaris Dawn була комерційною і складалася з непрофесійних астронавтів.

Космічний корабель приватної компанії SpaceX вранці 15 вересня успішно приводився біля берегів американського штату Флорида після п’ятиденного орбітального польоту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Місія Polaris Dawn була комерційною. Вперше приватна особа, "космічний турист", здійснила вихід у відкритий космос.

На борту корабля – четверо астронавтів. Командир екіпажу – бізнесмен, мільярдер Джаред Айзекман, який оплатив місію. У 2021 році він уже літав у космос у складі місії SpaceX Inspiration4. Цього разу він вийшов у відкритий космос 12 вересня на висоті близько 700 кілометрів над Землею.

Окрім Айзекмана, у складі екіпажу – відставний військовий, льотчик-випробувач Скотт Потіт і дві співробітниці компанії SpaceX: інженери Сара Джілліс і Анна Менон.

Найбільша відстань від Землі склала 1400 кілометрів. Це – рекордна відстань в історії орбітальних польотів.

Екіпаж також випробував нову модель скафандрів EVA, розроблену SpaceX. Передбачається, що вони зможуть використовуватись у польотах на Місяць і Марс.