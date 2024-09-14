Кількість жертв тайфуну у В’єтнамі зросла до 245 осіб

Близько 2 мільйонів дітей залишилися без доступу до освіти.

Число загиблих від тайфуну Ягі та зсувів і раптових повеней, які він викликав, у В'єтнамі зросла до 254 осіб, пише Reuters.

Влада повідомила, що паводкові води відступили, тривають пошукові роботи.

Водночас країна Південно-Східної Азії все ще переживає найсильніший шторм, що обрушився на Азію цього року.

За даними державного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, понад 820 людей отримали поранення, а 82 вважаються зниклими безвісти.

Раптова повінь знесла 37 будинків у селі Ну в північній гірській провінції Лао Кай, в іншому селі в Лао Каї 115 людей, які раніше вважалися зниклими безвісти, повернулися додому після того, як знайшли притулок на горі протягом двох днів без світла та зв’язку. Вони зробили намети з бамбука і мали з собою трохи рису та іншої їжі.

Близько 2 мільйонів дітей залишилися без доступу до освіти, психосоціальної підтримки та програм шкільного харчування.

“Очікується, що реальна кількість постраждалих шкіл і учнів у найбільш постраждалих провінціях буде набагато вищою”, – зазначили у відомстві.

За оцінками ЮНІСЕФ, для задоволення критичних потреб постраждалих дітей і сімей необхідно щонайменше 15 мільйонів доларів США.

Страхові компанії В’єтнаму отримали 7 трильйонів донгів (285,36 мільйона доларів) претензій щодо збитків, завданих тайфунами, повенями та зсувами, повідомили у міністерство фінансів.