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Гаага стала першим містом, яке заборонило неекофрендлі-рекламу

Товари, що пов'язані з нафтою або залишають надто великий вуглецевий слід, потрапили під заборону.

Гаага стала першим містом, яке заборонило неекофрендлі-рекламу
Гаага, Нідерланди
Фото: EPA/UPG

Нідерландська Гаага відтепер відома не лише як "місто судів", але й завдяки унікальній ініціативі щодо збереження навколишнього середовища. Місцева влада заборонила використовувати у публічному просторі рекламні матеріали, пов'язані з викопним паливом.

Як пояснює The Guardian, на вулицях, на зупинках громадського транспорту та у будь-яких інших громадських місцях більше не можна буде зустріти рекламу заправних станцій, авіаподорожей чи корабельних круїзів, автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та інших товарів чи послуг, які залишають занадто великий вуглецевий слід.

У Гаазі стверджують, що рішення є відповіддю на заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша вжити невідкладних заходів щодо боротьби зі змінами клімату. Очікується, що приклад нідерландського міста може стати масовим трендом: за заборону реклами, яка просуває безвідповідальне ставлення до проблеми глобального потепління, вже виступили містяни у канадському Торонто та австрійському Граці. 

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