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США вводять нові санкції проти Росії за "підрив демократій". У списку фігурує RT

Вашингтон для протидії російській пропаганді об'єднує зусилля з Лондоном і Оттавою.

США вводять нові санкції проти Росії за "підрив демократій". У списку фігурує RT
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

США вводять нові санкції проти Росії за спроби підірвати демократії і поляризувати суспільства.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає The Guardian.

"Сьогодні ми запроваджуємо санкції щодо трьох юридичних та двох фізичних осіб за таємні операції Росії з поширення глобального впливу, включаючи втручання у демократію в Молдові та майбутні вибори", - сказав Блінкен.

За його словами, дії Росії, які викрили останнім часом, не охоплюють весь спектр зусиль, який Москва спрямовує, аби підірвати демократію. Тож Вашингтон об'єднує зусилля з Лондоном і Оттавою, аби боротися із загрозою російської пропаганди. Зокрема, йдеться про RT - раніше Russia Today. 

"Російське використання дезінформації як зброї для підриву і поляризації відкритих суспільств поширюється на всі частини світу. У відповідь сьогодні Сполучені Штати, Великобританія і Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, щоб об'єднати союзників і партнерів у всьому світі, аби вони приєдналися до нас у боротьбі з загрозою, що походить від RT та інших механізмів російської дезінформації та прихованого впливу", - сказав держсекретар.

Блінкен повідомив, що, один із проєктів Росії в цьому напрямку є велика онлайн-краудфандингова програма, яка працює в межах RT та через канали соціальних мереж для надання підтримки і постачання військової техніки та озброєння російським військовим.

"Сюди входять снайперські гвинтівки, глушники, бронежилети, прилади нічного бачення, безпілотники, радіообладнання, дизельні генератори. Хоча краудфандингова кампанія ведеться відкрито, приховано те, що ця програма адмініструється лідерами RT", - додав держсекретар США.

  • CNN нині повідомляло, що адміністрація Байдена оприлюднить розсекречені дані американської розвідки, які свідчать про те, що медіа RT повністю інтегроване в операції російської розвідки по всьому світу.
  • Також Держдепартамент розпочне дипломатичну кампанію щодо надання країнам інформації про ризики, пов'язані з діяльністю цього пропагандистського ресурсу.
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