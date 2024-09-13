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Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі

Таке рішення прийняли після російського удару по персоналу Червоного хреста.

Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі (ілюстративне фото)
Фото: Facebook/International Committee of the Red Cross

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) зупинить роботу дніпровського офісу після атаки на його персонал.

Про це повідомив спікер делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко, передає “Радіо Свобода”.

“У нас є офіси у Харкові, Дніпрі та Одесі, а також головний офіс у Києві та офіс у Львові, ну і на протилежному боці у Донецьку та Луганську. Ось поки що наш дніпровський офіс припинив роботу на якийсь час”, – сказав Власенко.

Він додав, що МКЧХ проведе власне розслідування ситуації, щоб зрозуміти, чи “не було допущено ніяких помилок із нашого боку”.

Олександр Власенко висловив сподівання, що МКЧХ найближчим часом повернеться до звичайної роботи.

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Водночас він повідомив, що  організація “точно не знає”, хто винен в атаці, від якої загинув персонал МКЧХ.

“В українській делегації раніше гинули співробітники – в жовтні 2014 року загинув наш співробітник у Донецьку. Але на моїй пам’яті гинули і наші співробітники в Секторі Гази, Ефіопії, Ємені. Ми ніколи не намагаємося нікого звинуватити, назвати. Для нас це дійсно трагедія. Щоразу, коли ми втрачаємо наших співробітників, це велика трагедія. Тому для нас не стільки важливо назвати якихось винних, скільки важливо зробити так, щоб це не повторилося в майбутньому”, - зазначив Власенко.

  • Вчора, 12 вересня, окупанти завдали удару по гуманітарній місії Червоного Хреста на Донеччині. За останніми даними, відомо про трьох загиблих та двох поранених.
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