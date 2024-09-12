Окупанти завдали удару по гуманітарній місії Червоного Хреста на Донеччині, є загиблі та поранені

За останніми даними, відомо про трьох загиблих та двох поранених.

Сьогодні, 12 вересня, окупанти завдали удару по гуманітарній місії Червоного Хреста на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ще один російський злочин війни. Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Станом на зараз відомо про двох поранених – їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким”, – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що в цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.

“Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру”, – зазначив глава держави.

Зі свого боку, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що три громадянина України, штатних працівників МКЧХ, загинули, ще двоє працівників отримали поранення через обстріл РФ.

Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка на Донеччині. Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.

“Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ – мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ! МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій! Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!” – написав Лубінець.