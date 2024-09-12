За даними НАБУ, одним із його “клієнтів” у справі щодо нетверезого водіння був син одного з суддів.

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

“Це багаторічний голова Полтавського апеляційного суду, який мешкає у будинку-церкві площею понад 600 квадратів. Попередня Вища рада правосуддя (ВРП) його всіляко покривала”, – заявили у ЦПК.

За даними НАБУ, Гальонкін збирав у себе адвоката та інших суддів для «вирішення питань» у провадженнях стосовно п’яних водіїв. Причому один з яких — син одного з суддів.

Як зазначає ЦПК, зрозумівши, що справа йде до звільнення, Гальонкін різко почав «хворіти». Суддя двічі підряд подавав клопотання про відкладення розгляду. Але сьогодні ВРП вирішила розглядати справу Гальонкіна без нього. Мовляв, він був попереджений і міг доєднатись через відеозв'язок.

В підсумку член ВРП Оксана Кваша запропонувала звільнити суддю. Цю пропозицію ВРП підтримала одноголосно.