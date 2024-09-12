Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
ГоловнаСуспільствоПодії

ВРП звільнила полтавського суддю Гальонкіна. НАБУ підозрює його у “вирішенні” питань п’яних водіїв

За даними НАБУ, одним із його “клієнтів” у справі щодо нетверезого водіння був син одного з суддів.

ВРП звільнила полтавського суддю Гальонкіна. НАБУ підозрює його у “вирішенні” питань п’яних водіїв
Фото: ЦПК

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).  

“Це багаторічний голова Полтавського апеляційного суду, який мешкає у будинку-церкві площею понад 600 квадратів. Попередня Вища рада правосуддя (ВРП) його всіляко покривала”, – заявили у ЦПК.

За даними НАБУ, Гальонкін збирав у себе адвоката та інших суддів для «вирішення питань» у провадженнях стосовно п’яних водіїв. Причому один з яких — син одного з суддів.

Як зазначає ЦПК, зрозумівши, що справа йде до звільнення, Гальонкін різко почав «хворіти». Суддя двічі підряд подавав клопотання про відкладення розгляду. Але сьогодні ВРП вирішила розглядати справу Гальонкіна без нього. Мовляв, він був попереджений і міг доєднатись через відеозв'язок.

В підсумку член ВРП Оксана Кваша запропонувала звільнити суддю. Цю пропозицію ВРП підтримала одноголосно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies