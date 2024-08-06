ГоловнаПраво

ВРП звільнила із посад суддів Всеволода Князєва та Олексія Тандира

Таке рішення винесли через істотні дисциплінарні проступки.

ВРП звільнила із посад суддів Всеволода Князєва та Олексія Тандира
Фото: pravo.ua

Вища рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду. Також звільнили Олексія Тандира із поста судді Макарівського районного суду Київської області.

Про це ВРП повідомила у своєму телеграмі.

ВРП звільнила суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку", – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, 6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Такожна цій же підставі звільнили із поста суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Справа Тандира

  • ЦПК повідомляв про звільнення Тандира ще у червні.   
  • Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир в ніч на 26 травня 2023 року збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка. Суддя спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
  • Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. ВРП дозволила утримання Тандира під вартою і відсторонила його від виконання обов’язків на своїй посаді.
  • Згодом експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
  • Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО.

Справа Князєва

  • 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) Князєва і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
  • 16 травня директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що за допомогою детектива під прикриттям було зафіксовано контакти власника групи «Фінанси та кредит» щодо передачі неправомірної вигоди за ухвалення бажаного судового рішення. У пресслужбі Жеваго заявили про його непричетність до неправомірний дій. Того ж дня Князєву та його спільнику адвокату повідомили про підозру.
  • Князєв виявився найвищим за статусом чиновником України, спійманим на хабарі.
  • 16 травня Пленум Верховного Суду достроково припинив повноваження Голови ВС Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри.
  • 18 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання екс-голови Верховного Суду під вартою. Того ж дня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави; строк дії запобіжного заходу — до 14 липня; підозрюваного взято під варту в залі суду.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies