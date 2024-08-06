ВРП звільнила із посад суддів Всеволода Князєва та Олексія Тандира

Таке рішення винесли через істотні дисциплінарні проступки.

Вища рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду. Також звільнили Олексія Тандира із поста судді Макарівського районного суду Київської області.

Про це ВРП повідомила у своєму телеграмі.

ВРП звільнила суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Такожна цій же підставі звільнили із поста суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Справа Тандира

ЦПК повідомляв про звільнення Тандира ще у червні.

Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир в ніч на 26 травня 2023 року збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка. Суддя спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. ВРП дозволила утримання Тандира під вартою і відсторонила його від виконання обов’язків на своїй посаді.

Згодом експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.

Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО.

Справа Князєва