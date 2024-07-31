На 8 років сяде експосадовиця банку, яка привласнювала допомогу родичам загиблих військових

Жінка встигла викрасти майже вісім мільйонів гривень.

На Хмельниччині до восьми років ув’язнення засудили зловмисницю, яка привласнила кілька мільйонів гривень допомоги родичам загиблих військовослужбовців.

Про це повідомили у Нацполіції.

32-річна експосадовиця одного з відділень банку упродовж 2022-2023 років пропонувала банківські послуги родичам загиблих воїнів з Білогірщини. Та замість відкриття депозитів, привласнювала їхні кошти.

Жінка працювала виконуючою обов’язки керівника одного з відділень банку. Дізнавшись про надання допомоги родинам загиблих військовослужбовців, вона пропонувала їм вигідно придбати іноземну валюту та відкрити депозит в банку. Коли потерпілі погоджувались та приносили кошти, зловмисниця їх привласнювала. Таким чином, вона збагатилася на суму близько 8 мільйонів гривень.

У березні цього року правоохоронці завершили розслідування за чч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), чч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення), чч. 1, 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України і передали матеріали до суду.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження, визнав фігурантку винною за вказаними статтями і засудив її до 8 років ув’язнення.

Нещодавно у Дніпрі затримали шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів.