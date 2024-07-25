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У трьох областях затримали ділків, які продавали криміналітету трофейні кулемети та вибухівку

У Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях «на гарячому» затримали 5-х організаторів нелегального бізнесу.

У трьох областях затримали ділків, які продавали криміналітету трофейні кулемети та вибухівку
Один із затриманих ділків
Фото: СБУ

Служба безпеки разом із Національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах України.

Як йдеться у повідомленні СБУ, в Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях «на гарячому» затримано 5-х організаторів нелегального бізнесу.

Зловмисники намагалися продати криміналітету зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень.

Серед вилученого – російські кулемети «Печеніг» та «Корд», автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка.

На Київщині затримали представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням. Чоловік підшукував потенційних клієнтів на тематичних інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах.

Для зберігання засобів ураження ділок використовував покинуту недобудову на околицях столиці. Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час огляду схрону та обшуків за місцем проживання затриманого додатково вилучено:

  • 4 кг вибухівки з електродетонаторами;
  • більше ніж 20 гранатометних пострілів;
  • 16 бойових гранат;
  • 2 автомати Калашникова;
  • 2 пістолети, серед них системи Макарова;
  • понад 2 тис. набоїв різного калібру.

Вилучена зброя
Фото: СБУ
Вилучена зброя
Вилучена зброя
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучена зброя

На Донеччині затримали ще двох ділків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області.Одного із фігурантів затримали, коли він намагався отримати 32 тис. доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження. Серед них: великокаліберні кулемети «Утьос» та «Корд», снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс «Фагот».

Одночасно поблизу передової було затримано іншого фігуранта, який «домовлявся» про збут ще однієї партії зброї.

Вилучена зброя
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучена зброя

У Дніпрі затримали колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет «Печеніг» та чотири автомати Калашникова.

Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

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