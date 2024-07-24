​Викрили схему видачі військовим "липових" довідок, які давали право на звільнення зі служби

Повідомили про підозру колишньому військовослужбовцю та працівниці медичного закладу, які організували схему протиправного звільнення зі служби, видаючи "липові" довідки.

Про це пише ДБР та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, колишній військовослужбовець разом із своєю дружиною – співробітником комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» налагодили схему оформлення мобілізованим на військову службу сфальсифікованих медичних довідок про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які потребують догляду. Вони є підставою для звільнення зі служби.

Вартість однієї такої «довідки» становила 80 тис грн.

Фото: Офіс генпрокурора Підроблена довідка

Встановлено, що послугами підозрюваних скористалося щонайменше 18 мобілізованих громадян. Із них 12 на підставі фіктивних документів вже звільнили із військової служби з отриманням передбачених законодавством виплат на загальну суму близько 500 тис грн. Ще 6 військовослужбовців їх подали й чекали на звільнення.

Організатори схеми встигли надрукували близько 100 сфальсифікованих довідок. Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних їх вилучено. Також виявлено понад 40 підроблених печаток і штампів різних медичних установ.

П’ятеро військовослужбовців, незаконно звільнених зі служби, вже виявили бажання відшкодувати завдані державі збитки та повернутися до армії. Також продовжать службу й ті, хто подав фальшиві довідки для звільнення з військової служби.

Парі інкриміновано підроблення документів та пособництво в ухиленні від військової служби (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також повідомили про підозру 12 військовослужбовцям в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів та шахрайському заволодінні бюджетними коштами (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27 ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Ще 6-м – у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодінні бюджетними коштами (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27 ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідство триває, ДБР перевіряє наявність інших подібних випадків.