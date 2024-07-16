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НАБУ і САП викрили двох прокурорів Генпрокуратури на отриманні $170 тис хабаря

За хабар вони мали ухвалити рішення про закриття кримінального провадження.

НАБУ і САП викрили двох прокурорів Генпрокуратури на отриманні $170 тис хабаря
Прокурорів викрито на хабарі
Фото: НАБУ

Прокурорів Офісу генерального прокурора викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ та ОФ\фісу генпрокурора. 

Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Генпрокурор Андрій Костін відреагував на викриття. За його словами, чиновників викрили вчора САП та НАБУ. Одного з них затримали на робочому місці. 

"Подібні випадки лише підтверджують необхідність постійного розвитку системи запобігання корупційним проявам в органах правопорядку", – написав він у телеграмі. 

Також зазначив, що це є "сильним сигналом"  підтримки усім чесним працівникам, і у прокуратурі будуть "спільно викривати та притягувати до відповідальності тих, хто паплюжить честь професії та підриває її репутацію".

Костін нагадав, що за 2024 рік зусиллями Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування за корупцію та інші зловживання притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох прокурорів у різних регіонах країни.

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