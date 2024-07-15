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ДБР затримало командира судна ВМС, який без хабаря не відпускав моряків на берег

Аби піти у відпустку, підлеглі мали сплатити йому 10 тисяч гривень.

ДБР затримало командира судна ВМС, який без хабаря не відпускав моряків на берег
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден Військово-морських сил, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Аби піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тисяч гривень. За даними ДБР, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тисяч гривень в місяць.

9 липня правоохоронці затримали командира під час одержання 1 тисячі доларів від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК). Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисяч гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. 

Фото: ДБР

Раніше на Київщині викрили посадовця військової частини, який вимагав гроші з підлеглих за оформлення виплат та відпусток.

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