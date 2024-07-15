У Києві від початку місяця вже зафіксовано 10 температурних рекордів

Температурні рекорди спекотного липня 2024 року тривають. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

12 липня у Києві були зафіксовані два температурних рекорди. Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвища для цього дня, адже температура не опустилася нижче 22,8°С. Попереднє рекордне значення 2021 року перевищено на 0,8°С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1959 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 7,5°С.

13 липня у столиці також встановлено два температурних рекорди. Максимальна температура повітря досягла 35,4°С, що на 1,3°С вище попереднього рекордного показника 1936 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цього дня і склала 29,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 0,7°С, а кліматичну норму – на 8,3°С.

14 липня метеорологи зафіксували три температурних рекорди. Мінімальна температура повітря у столиці цього дня не опустилася нижче 22,7°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 1,6°С. Максимальна температура повітря досягла 35,9°С, що на 2,7°С вище попереднього рекордного показника 1951 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 29,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 1,8°С, а кліматичну норму – на 8,2°С.

Загалом із початку місяця в столиці вже встановлено десять температурних рекордів.

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