Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві від початку місяця вже зафіксовано 10 температурних рекордів

14 липня максимальна температура повітря у столиці досягла 35,9°С.

У Києві від початку місяця вже зафіксовано 10 температурних рекордів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Температурні рекорди спекотного липня 2024 року тривають. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

12 липня у Києві були зафіксовані два температурних рекорди. Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвища для цього дня, адже температура не опустилася нижче 22,8°С. Попереднє рекордне значення 2021 року перевищено на 0,8°С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1959 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 7,5°С.

13 липня у столиці також встановлено два температурних рекорди. Максимальна температура повітря досягла 35,4°С, що на 1,3°С вище попереднього рекордного показника 1936 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цього дня і склала 29,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 0,7°С, а кліматичну норму – на 8,3°С.

14 липня метеорологи зафіксували три температурних рекорди. Мінімальна температура повітря у столиці цього дня не опустилася нижче 22,7°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 1,6°С. Максимальна температура повітря досягла 35,9°С, що на 2,7°С вище попереднього рекордного показника 1951 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 29,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 1,8°С, а кліматичну норму – на 8,2°С. 

Загалом із початку місяця в столиці вже встановлено десять температурних рекордів.

Про те, як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст, читайте в матеріалі LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies