На Донеччині 1 людина загинула, 11 поранено через російську агресію

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області.

У Донецькій області упродовж доби 1 людина загинула, ще 11 поранені через російську агресію. Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мирнограді Покровського району 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

У Краматорському районі постраждали 5 населених пунктів. У Лимані поранено 3 людини, пошкоджено 6 будинків і 7 господарчих споруд. Також у громаді зруйновано будинок у Закітному; у Торському 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. У Гнатівці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 нежитлові будівлі. У Залізному Торецької громади поранено людину.

З лінії фронту евакуйовано 77 людей, у тому числі 5 дітей.

Вчора росіяни обстріляли Мирноград і Лиман на Донеччині. Зокрема, у Мирнограді вороги влучили ракетою в адмінбудівлю та багатоповерхівку.