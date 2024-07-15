Вночі та зранку на прикордонні Сумщини зафіксували 20 вибухів у 4 громадах

Упродовж доби рятувальники ліквідовували п'ять пожеж, які виникли через обстріли.

Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Есманьська та Дружбівська громада.

Про це повідомили у Сумській ОВА та в ДСНС.

15 мін скинули росіяни на територію Дружбівської громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (чотири вибухи) та скинув з БпЛА вибухові пристрої (три вибухи).

У Есманьській громаді окупанти здійснили удар одним FPV-дроном (один вибух).

По Хотінській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (чотири вибухи).

Упродовж 14 липня через масовані удари нанесені з території Росії по прикордонних населених пунктах Сумського району співробітникам ДСНС довелось п’ять разів ліквідовувати пожежі.

За різними адресами ворожі атаки призводили до виникнення загорянь в житловому секторі, де проживають цивільні. Всі осередки пожеж вдалось ліквідувати та не допустити подальшого поширення вогню, зокрема і на житлові будинки, що знаходились поряд з епіцентрами горінь.