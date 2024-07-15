Вночі та зранку на прикордонні Сумщини зафіксували 20 вибухів у 4 громадах

Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Есманьська та Дружбівська громада.
Про це повідомили у Сумській ОВА та в ДСНС.
- 15 мін скинули росіяни на територію Дружбівської громади.
- По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (чотири вибухи) та скинув з БпЛА вибухові пристрої (три вибухи).
- У Есманьській громаді окупанти здійснили удар одним FPV-дроном (один вибух).
- По Хотінській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (чотири вибухи).
Упродовж 14 липня через масовані удари нанесені з території Росії по прикордонних населених пунктах Сумського району співробітникам ДСНС довелось п’ять разів ліквідовувати пожежі.
За різними адресами ворожі атаки призводили до виникнення загорянь в житловому секторі, де проживають цивільні. Всі осередки пожеж вдалось ліквідувати та не допустити подальшого поширення вогню, зокрема і на житлові будинки, що знаходились поряд з епіцентрами горінь.