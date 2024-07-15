Через грози понад 200 населених пунктів Львівщини залишилися без електрики

На Львівщині через грози з поривами вітру без електропостачання залишилися 214 населених пунктів (102 – повністю та 112 – частково).

Про це повідомив очільник Львівщини Максим Козицький та Львівська міська рада.

У Львові два трамваї та тролейбус курсують по зміненому маршруту через те, що працівники замінюють трамвайно-тролейбусне пересічення на перехресті пр. Чорновола - пр. Свободи. Попередньо зранку туди влучила блискавка.

Відновлюють живлення 74 бригади Львівобленерго у складі 318 працівників, задіяли 111 одиниць спецтехніки.

Козицький нагадав мешканцям області контакти, за якими слід звернутися у разі, якщо побачили обірвані електромережі: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

До місця обриву не можна наближатися ближче, ніж на 8 метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом.

Відходити необхідно із небезпечної зони «гусячим кроком» – звести ступні разом, не відривати їх одна від одної і від землі й пересуватися дрібними ковзкими кроками.

Якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, слід в екстрені служби: 101, 103 або 112.