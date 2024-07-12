У Непалі сталися зсуви ґрунту, які знесли у річки три автобуси. 60 людей зникли, водій загинув

В азійській крайні, вразливій через рельєф до стихійних лих, випали рясні дощі.

Унаслідок сильного дощу в Непалі сталися зсуви ґрунту, які знесли у річку три автобуси.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Два автобуси потрапили під один зсув, унаслідок понад 60 людей зникли безвісти.

Мешканці знайшли трьох осіб, яким вдалося втекти від аварії та доплисти до берега, їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Поліція повідомила, що інцидент стався в районі Читван, приблизно за 86 кілометрів на захід від Катманду.

Відомо, що третій автобус потрапив під інший зсув у п'ятницю вранці на тій самій ділянці дороги, водій загинув.

Окрім того, у районі Каскі, що за 150 кілометрів на захід від столиці, 10 людей загинули, коли зсув зніс три будинки.

Рельєф Непалу та мережа річкових систем роблять його дуже вразливим до стихійних лих. Така ситуація, ймовірно, погіршиться через зміну клімату.

Фото: EPA/UPG