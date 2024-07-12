Головне за ніч та ранок п'ятниці, 12 липня: 120 боєзіткнень, 11 збитих ворожих дронів, договір Ukraine Compact

Увечері 11 липня російські окупанти атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101 (пуски із Саратовської обл. РФ.), а протягом ночі – 19-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.

Основний напрямок удару – Старокостянтинів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

"Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждали та руйнувань не надходила. У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію", - наголосили в Повітряних силах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного удару (із застосуванням п’яти ракет), скинув понад 100 керованих авіабомб, здійснив 4480 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Торецькому напрямку противник вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк, що на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 41 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник концентрував зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Зменшуючи бойовий потенціал ворога, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління, артилерійську систему, станцію РЕБ та район зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 556 650 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Ворожа авіація вдарила по житловому сектору селища Білий Колодязь Чугуївського району Харківщини.

Загинуло 3 особи ‒ 2 чоловіка та жінка, ще 8 людей постраждало, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови. “Сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 кв.м”, ‒ йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів.

США, Японія, Євросоюз і 21 країна НАТО, з якими наша держава має безпекові угоди, у Вашингтоні підписали договір Ukraine Compact, що визначає засади підтримки України у сфері оборони.

Як пише "Європейська правда", документ спрямований на "всеосяжне задоволення безпекових потреб України" і містить три ключових положення.

Підписанти зобов'язалися продовжувати надавати допомогу нашій країні у сфері безпеки, навчання військових, техніки та оборонної промисловості. Також вони прискорять зусилля щодо розбудови Збройних Сил України.

У разі повторної російської агресії після припинення нинішніх воєнних дій усі держави мають швидко зібратися на найвищому рівні та визначити відповідні наступні кроки, включно з наданням допомоги та застосуванням до Росії економічних та інших санкцій.

Джо Байден під час пресконференції у Вашингтоні відповів на запитання щодо того, чи не варто було б його адміністрації зняти обмеження на використання Україною американської зброї для ударів вглиб території Росії.

Як передає BBC, президент США висловив сумнів, що "якби у Зеленського була можливість бити по Москві, це б мало якийсь сенс". Він також закликав українського колегу "зосередитися на тому, як найкраще використовувати те озброєння, яке в нього є, яке ми йому надаємо".

За словами Байдена, тактичні рішення ухвалюються, виходячи з того, які цілі потрібно вражати якою зброєю, і це робиться на щоденній основі. "Я дослухаюся до порад начальника військового штабу, міністра оборони та представників розвідки", - пояснив президент.

Господар Білого дому також похвалився, що саміт НАТО у Вашингтоні "був найуспішнішим заходом, який я бачив" та заявив, що глави держав-союзників зверталися до нього зі словами "ти маєш перемогти, бо Трамп буде катастрофою".

75-й саміт НАТО У Вашингтоні закінчився.

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