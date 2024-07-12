Генасамблея ООН схвалила резолюцію про негайне виведення російських військ із ЗАЕС

Генеральна Асамблея ООН у четвер проголосувала за резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включно із Запорізької атомною електростанцією", яка містить вимогу до Росії негайно деокупувати ЗАЕС через невиконання нею приписів керівних органів МАГАТЕ.

Як зазначено на сайті Організації, резолюція передбачає виведення з території станції усього військового та іншого несанкціонованого персоналу та передачу ЗАЕС під повний контроль українських компетентних органів, здатних забезпечити її безпеку. Також у тексті окремо наголошується на необхідності припинення російської агресії та безумовного виведення російських військ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Документ підтримали 99 країн-членів ООН. 9 проголосували проти, 60 утрималися. Представник Росії поквапився заявити, що резолюція "не матиме жодних реальних наслідків на землі".