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Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено двоє цивільних

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено двоє цивільних
Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено двоє цивільних (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 11 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА. 

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 66 вибухів. 

Зокрема, від російських ударів FPV-дронами у Середино-Будській громаді було поранено 2 цивільних осіб, також був артобстріл.

По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та ракетами з вертольоту.

Хотінську та Есманьську громаду армія РФ атакувала мінометами та дронами.

Також дронами різних типів окупанти атакували Путивльську, Юнаківську, Миропільську, Новослобідську та Білопільську громади

А Краснопільську громаду російські військові атакували зі стрілецької зброї.

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