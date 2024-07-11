Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено двоє цивільних

Сьогодні, 11 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 66 вибухів.

Зокрема, від російських ударів FPV-дронами у Середино-Будській громаді було поранено 2 цивільних осіб, також був артобстріл.

По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та ракетами з вертольоту.

Хотінську та Есманьську громаду армія РФ атакувала мінометами та дронами.

Також дронами різних типів окупанти атакували Путивльську, Юнаківську, Миропільську, Новослобідську та Білопільську громади

А Краснопільську громаду російські військові атакували зі стрілецької зброї.