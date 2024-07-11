Власники житла поблизу фронту зможуть подаватись на компенсацію "єВідновлення"

Програму "єВідновлення" розширили для громадян, чиї пошкоджені або зруйновані домівки розташовані на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк

Відтепер з урахуванням безпекової ситуації комісії на місцях зможуть проводити обстеження знищених та пошкоджених об’єктів на територіях, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

"Має бути справедливість для всіх українців, чиї домівки постраждали від дій ворога. Довгий час ми чекали саме на рішення Уряду, яке б дало старт нинішньому розширенню програми”, - пояснила Шуляк.

Вона також зазначила, що запуск програми довгий час відкладався через складність процесу верифікації пошкоджень тобто підтвердження пошкодження або знищення житла. Цим мають займатись спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування, які приходять і на місцях оглядають таке житло. На сьогодні їх в Україні працює близько 700.