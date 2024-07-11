Генштаб: росіяни активно завдають авіаударів на Покровському і Харківському напрямках

Станом на 16.00 11 липня росіяни не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 62.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше боєзіткнень фіксують на Покровському напрямку. Тут, а також на Харківському окупанти активно завдають авіаударів.

На Харківському напрямку російські загарбники здійснили три безуспішних штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого. Окрім того, ворог завдав сьогодні уже 14 авіаударів - скинув 28 КАБів. Постраждали райони восьми різних населених пунктів. Серед них Вовчанськ, Липці та Стариця.

На Куп'янському вороги безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового. Наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, два штурми, біля Берестового, ще тривають. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами райони Куп’янська і Глушківки.

На Лиманському біля Макіївки і Невського, ворог впродовж доби провів п’ять атак, дві з яких ще тривають. Вдарив некерованими авіаракетами з озброєння армійської авіації біля Новоєгорівки.

На Сіверському агресор продовжує штурми неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень зросла до трьох. Одна з них на це час ще не закінчилась.

На Краматорському з початку доби відбулось вже три бойових зіткнення. Ворог за підтримки штурмової авіації атакує Часів Яр та Іванівське. Бій триває.

На Торецькому ворог проводив по чотири атаки біля Північного та Торецька. Точаться бої. Ще один штурм наші воїни відбили неподалік Залізного.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії зіткнення. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 24. Окупанти, концентрують зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, намагаються протиснути українську оборону на напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, яка била по районах семи різних населених пунктів.

На Курахівському кількість боєзіткнень збільшилась до шести. Всі атаки ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

На Времівському росіяни здійснили чотири безуспішних наступальних дії неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного. Біля останнього били по наших позиціях з озброєння вертольотів Ка-52.

На Оріхівському противник атакував у бік Гуляйполя. Успіху не мав.

На Придніпровському бомбардувань зазнали Тягинка і Токарівка.