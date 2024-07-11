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Міноборони оприлюднило підсумки зустрічі з партнерами щодо відновлення і розвитку ЗСУ

До заходу долучили десятки генералів та адміралів збройних сил країн-партнерів.

Міноборони оприлюднило підсумки зустрічі з партнерами щодо відновлення і розвитку ЗСУ
Учасники конференції щодо відновлення і розвитку ЗСУ
Фото: Міноборони

Українська сторона провела днями зустріч із партнерами, на якій обговорили відновлення боєздатності, підвищення бойової потужності та оперативних спроможностей ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Від ЗСУ виступила делегація на чолі із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ, бригадним генералом Володимиром Горбатюком, також долучився заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца. Від партнерів виступили генерали і адмірали збройних сил інших раїн.

Учасники конференції зробили окремий акцент на створенні, підготовці та забезпеченні озброєнням і військовою технікою нових бойових бригад, а також на набутті ними повних оперативних спроможностей.

За підсумками конференції розробили і погодили стратегічні завдання для ЗСУ на період до кінця 2024 року. Понад 40 генералів і адміралів збройних сил країн-партнерів відзначили високий рівень "Матриці синхронізації дій" - розробки штабних процедур і етапів ухвалення рішень.

Командувач Групи сприяння безпеці в Україні генерал-лейтенант Антоніо Агуто закликав представників країн-партнерів розширити обсяги допомоги та прискорити її надання Україні з метою задоволення першочергових потреб ЗСУ.

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