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Малюська: Перші засуджені прибудуть на фронт до кінця літа

Зараз вони проходять військовий вишкіл.

Малюська: Перші засуджені прибудуть на фронт до кінця літа
міністр юстиції України Денис Малюська
Фото: Макс Требухов

Перша група засуджених відправиться на фронт до кінця літа – зараз вона проходить відповідний військовий вишкіл.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, з моменту ухвалення відповідного закону, з 5196 людей було звільнено 2862. Ще 368 людям відмовили у їхньому бажанні долучитися до лав української армії через стан здоров'я.

"У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки", – сказав Малюська.

10 травня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до ЗСУ 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями. Ув'язнених жінок, які побажали б долучитися до ЗСУ, зараз немає

Що відомо про мобілізацію засуджених

  • 21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися, а вже наступного дня усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися. 
  • Станом на 21 травня надійшло понад 3000 заяв на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України. 
  • Перед тим, 8 травня був ухвалений закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. 
  • Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
  • Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. 
  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років. 
  • За даними Мін'юсту, таким чином можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.
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