Малюська: Перші засуджені прибудуть на фронт до кінця літа

Перша група засуджених відправиться на фронт до кінця літа – зараз вона проходить відповідний військовий вишкіл.
Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр юстиції Денис Малюська.
За його словами, з моменту ухвалення відповідного закону, з 5196 людей було звільнено 2862. Ще 368 людям відмовили у їхньому бажанні долучитися до лав української армії через стан здоров'я.
"У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки", – сказав Малюська.
10 травня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до ЗСУ 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями. Ув'язнених жінок, які побажали б долучитися до ЗСУ, зараз немає.
Що відомо про мобілізацію засуджених
- 21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися, а вже наступного дня усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися.
- Станом на 21 травня надійшло понад 3000 заяв на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України.
- Перед тим, 8 травня був ухвалений закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
- Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
- Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК.
- Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
- За даними Мін'юсту, таким чином можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.