Міноборони заявило про повернення майнового комплексу на 260 млн грн в історичній частині Києва

Міністерство зазначає, що раніше цей комплекс, внаслідок злочинних дій колишніх посадовців відомства, незаконно вибув з володіння держави.

Міністерство оборони України, у співпраці з підрозділами Збройних сил України та Офісом Генерального прокурора, повернули у власність держави майновий комплекс в історичній частині Києва. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Нерухомість загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів розташована на земельній ділянці площею 0,6 га і має приблизну вартість понад 260 мільйонів гривень.

Зазначається, що раніше цей комплекс, внаслідок злочинних дій колишніх посадовців Міноборони, незаконно вибув з володіння держави. Після судового розгляду колишній високопосадовець був засуджений до 8 років ув’язнення.

Попри судове рішення, майновий комплекс тривалий час залишався у незаконному користуванні сторонніх осіб. Зловмисники навіть намагалися повторно продати державне майно за 6,5 млн доларів. Попри труднощі, пов’язані зі знищенням документів, Міноборони у співпраці зі спеціалізованою прокуратурою забезпечили реєстрацію речових прав на цю нерухомість.

10 липня Міноборони вжило невідкладних заходів щодо звільнення військового містечка від сторонніх осіб, залучивши спецпідрозділи Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України. Наразі комплекс взято під охорону одним із підрозділів ЗС України.

Державний секретар Міноборони Людмила Дараган зазначила, що такі випадки є неприпустимими. Міноборони постійно працює над поверненням незаконно виведеної нерухомості й продовжуватиме цю роботу, доки не буде повернуто 100% таких об’єктів.