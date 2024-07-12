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На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою

Двоє поліцейських потрапили до лікарні.

На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Ілюстративне фото
Фото: badnews.org.ru

Вчора ввечері у місті Винники Львівської області під час проведення слідчих дій на території тютюнової фабрики сталася бійка. 

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Зокрема, близько 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики та не допускали у приміщення для проведення обшуку. Водночас частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Надалі молодики намагались вивезти тютюнові вироби з території, не зважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду. Вони ігнорували правоохоронців і заблокували їхнє авто.

"Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хуліганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні", - повідомили в БЕБ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.

ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" вважає, що БЕБ діяло незаконно, а бійку нібито спровокувала поліція.

"Люди просто намагалися звільнити незаконно побитого чоловіка, який тут знаходився. А тепер співробітники поліції намагаються маскувати свої дії як напад на саму поліцію", – заявив у коментарі програмі "Говорить великий Львів" (телеканал NTA) адвокат Максим Комарницький.

"Те саме, що ми бачили в Жовтих Водах у 2022 році. Приватна армія тіньовиків воює з поліцією за своє право красти", – відреагував на подію голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У п'ятницю представники фабрики й інші особи продовжили перешкоджати проведенню обшуку.Як відомо, вступила в дію заборона на продаж е-сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама про них. Йдеться про заборону продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками (це енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну. 

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