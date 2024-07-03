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Російські військові жорстоко побили сім'ю з Херсонщини, чоловік помер

Важкі травми отримала жінка, окупанти побили також дитину.

Російські військові жорстоко побили сім'ю з Херсонщини, чоловік помер
Фото: змі окупантів

Російські військові побили родину, яка з тимчасово окупованої території Херсонщини направлялася в сторону Криму. Внаслідок нападу загинув чоловік, а жінка отримала важку травму.

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про надзвичайну ситуацію, яка сталася по дорозі з Херсонщини до Криму. Напередодні сім'я, чоловік і дружина з дитиною та ще одним дорослим, направляючись по дорозі до Криму, були зупинені та жорстоко побиті військовослужбовцями РФ, які знаходилися у нетверезому стані", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок нападу окупантів, чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер за кілька годин. У жінки черепно-мозкова травма. Також постраждала дитина.

"Окупаційна влада не спроможна контролювати військових злочинців РФ, а ця ситуація, як і безліч схожих історій, залишиться безкарною з їхньої сторони. Внаслідок цього дитина залишилася повною сиротою", — додають у русі опору.

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