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Росіяни атакували евакуаційний автомобіль поліції під Торецьком, є поранені

Поліцейські евакуйовували жінку з інсультом та її чоловіка.

Росіяни атакували евакуаційний автомобіль поліції під Торецьком, є поранені
Фото: скріншот

Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкоджене.

Про це ідеться у повідомленні МВС України.

"Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері – інакше ми б згоріли", – згадує парамедик Руслан Губанов.

З початку повномасштабного вторгнення Руслан Губанов вже врятував понад 160 людей. Обидва парамедики зараз проходять лікування.

За інформацією МВС, в Торецькій громаді триває евакуація жителів. Уже евакуйовано 711 осіб.

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