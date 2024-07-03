За місяць Міноборони забракувало і не допустило майже 340 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

Упродовж червня Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських військових.

За інформацією відомства, під час перевірок фірм перед постачанням продукції до військових частин забракували майже 322 тонни. А безпосередньо під час перевірок у військових частинах не допустили до забезпечення особового складу понад 16 тонн продуктів.

Серед основних причин недопуску:

невідповідність вимогам нормативних документів – Державних стандартів України і технічних умов;

відсутність документів, що засвідчують якість та безпечність харчових продуктів;

порушення маркування або його відсутність;

протерміновані харчові продукти тощо.

"Відповідно до законодавства України, продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, вважається небезпечною. Фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини проводять постійні перевірки показників якості та безпечності харчових продуктів, що централізовано постачаються для потреб ЗСУ", - зазначили у Міноборони.