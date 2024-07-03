РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій з "Калібрами", — Сили оборони півдня

Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій споряджений "Калібрами".
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває підводний ракетоносій, спорядження якого може бути до 4 крилатих ракет типу "Калібр", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що в Азовському морі перебувають три російські кораблі, ракетоносіїв немає.
- Сьогодні вранці, 3 липня, ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.