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РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій з "Калібрами", — Сили оборони півдня

В Азовському морі перебувають три ворожі кораблі, ракетоносіїв немає.

РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій з "Калібрами", — Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня

Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій споряджений "Калібрами". 

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває підводний ракетоносій, спорядження якого може бути до 4 крилатих ракет типу "Калібр", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що в Азовському морі перебувають три російські кораблі, ракетоносіїв немає.

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