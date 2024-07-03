Новий міністр оборони Нідерландів пообіцяв Україні подальшу підтримку

Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Амстердам продовжить надалі підтримувати Україну.
Про це йдеться у його дописі на соціальній платформі X, у якому він подякував українському міністру оборони Рустему Умєрову за привітання.
“Нідерланди, як і раніше, готові підтримувати України так довго, як це буде потрібно. Ми та наші союзники єдині в нашій рішучості повернути мир і безпеку в Україну”, ‒ зазначив він.
Брекельманс додав, що сподівається на зміцнення співпраці між країнами та швидку зустріч.
Зазначимо, у новому коаліційному уряді Нідерландів міністр оборони представляє “Форум за свободу і демократію” (VVD) Марка Рютте, який донедавна був прем’єром.
Thank you @rustem_umerov for your warm words.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) July 2, 2024
🇳🇱 remains committed to support 🇺🇦 as much as we can, for as long as needed.
We & our allies stand united in our resolve to return peace & security to #Ukraine.
I look forward to strengthening our cooperation and meeting you soon! https://t.co/O5FCKoP9oH
- Ультраправа “Партія свободи” Герта Вілдерса здобула впевнену перемогу на виборах у листопаді 2023 року, однак у неї і її правих союзників було недостатньо голосів у парламенті, щоб сформувати уряд. Тому прихильники Вілдерса розпочали переговори з правоцентристськими проєвропейськими політичними силами.
- Коаліцію сформували “Партія свободи” (PVV), “Форум за свободу і демократію”, “Новий суспільний договір” (NSC) і Фермерсько-громадянський рух.
- Уряд Нідерландів на чолі з Рютте проводив послідовну політику на підтримку України, йдеться, зокрема, про постачання Києву винищувачів F-16.
- Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачання зброї Україні, кажучи, що зброя потрібна самому Амстердаму для захисту.