Новий міністр оборони Нідерландів пообіцяв Україні подальшу підтримку

Рубен Брекельманс, який представляє політсилу проукраїнського експрем'єра Марка Рютте, сподівається на зміцнення співпраці між країнами.

Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Амстердам продовжить надалі підтримувати Україну.

Про це йдеться у його дописі на соціальній платформі X, у якому він подякував українському міністру оборони Рустему Умєрову за привітання.

“Нідерланди, як і раніше, готові підтримувати України так довго, як це буде потрібно. Ми та наші союзники єдині в нашій рішучості повернути мир і безпеку в Україну”, ‒ зазначив він.

Брекельманс додав, що сподівається на зміцнення співпраці між країнами та швидку зустріч.

Зазначимо, у новому коаліційному уряді Нідерландів міністр оборони представляє “Форум за свободу і демократію” (VVD) Марка Рютте, який донедавна був прем’єром.

Thank you @rustem_umerov for your warm words.

🇳🇱 remains committed to support 🇺🇦 as much as we can, for as long as needed.

We & our allies stand united in our resolve to return peace & security to #Ukraine.

I look forward to strengthening our cooperation and meeting you soon! https://t.co/O5FCKoP9oH — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) July 2, 2024