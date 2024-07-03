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Новий міністр оборони Нідерландів пообіцяв Україні подальшу підтримку

Рубен Брекельманс, який представляє політсилу проукраїнського експрем'єра Марка Рютте, сподівається на зміцнення співпраці між країнами.

Новий міністр оборони Нідерландів пообіцяв Україні подальшу підтримку
Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Фото: rfa.org

Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Амстердам продовжить надалі підтримувати Україну.

Про це йдеться у його дописі на соціальній платформі X, у якому він подякував українському міністру оборони Рустему Умєрову за привітання.

“Нідерланди, як і раніше, готові підтримувати України так довго, як це буде потрібно. Ми та наші союзники єдині в нашій рішучості повернути мир і безпеку в Україну”, ‒ зазначив він.

Брекельманс додав, що сподівається на зміцнення співпраці між країнами та швидку зустріч.

Зазначимо, у новому коаліційному уряді Нідерландів міністр оборони представляє “Форум за свободу і демократію” (VVD) Марка Рютте, який донедавна був прем’єром.

  • Ультраправа “Партія свободи” Герта Вілдерса здобула впевнену перемогу на виборах у листопаді 2023 року, однак у неї і її правих союзників було недостатньо голосів у парламенті, щоб сформувати уряд. Тому прихильники Вілдерса розпочали переговори з правоцентристськими проєвропейськими політичними силами.
  • Коаліцію сформували “Партія свободи” (PVV), “Форум за свободу і демократію”, “Новий суспільний договір” (NSC) і Фермерсько-громадянський рух.
  • Уряд Нідерландів на чолі з Рютте проводив послідовну політику на підтримку України, йдеться, зокрема, про постачання Києву винищувачів F-16.
  • Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачання зброї Україні, кажучи, що зброя потрібна самому Амстердаму для захисту.
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