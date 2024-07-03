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Кулеба закликав партнерів не боятися ескалації з боку Росії під час прийняття важливих для України рішень

Росія сама постійно ескалює ситуацію і робить це незалежно від будь-яких рішень.

Кулеба закликав партнерів не боятися ескалації з боку Росії під час прийняття важливих для України рішень
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що протягом попередніх двох років страх ескалації з боку Росії був ключовим фактором, який постійно заважав партнерам надати необхідне озброєння та ухвалити рішення на підтримку України.

Про це він сказав під час виступу на панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей", передає "Інтерфакс-Україна".

"За ці два з половиною роки ніщо так не шкодило нашій спільній справі, як страх ескалації", - зазначив Кулеба.

Очільник МЗС нагадав, що зрештою всі рішення були ухвалені, і жодне з них не призводило до ескалації з російського боку. 

Він нагадав, що, по-перше, Росія сама постійно ескалює ситуацію і робить це незалежно від будь-яких рішень, а по-друге, "її ескалаційні кишені вже порожні".

"Моє прохання сьогодні - вірте у спроможність України перемагати й нарешті відмовтеся від страху ескалації. Це Путін має нас боятися. Це він повинен намагатися передбачити наші кроки. Це він має бути обережним і шукати шляхи до припинення своєї агресії. А не навпаки", - закликав Кулеба.

У цьому контексті він назвав три рішення, ухвалення яких допоможе Україні та її союзникам поліпшити ситуацію на полі бою.

"По-перше, - надання Україні більшої кількості Patriot та інших систем протиповітряної оборони й відповідних ракет для того, щоб скинути Росію з українського неба. По-друге, надання Україні можливості знищувати російські засоби повітряного терору, її бомбардувальники ще до того, як вони наблизяться до українських кордонів, - на аеродромах у Росії та в її небі. І, по-третє, достатні та стабільні постачання артилерійських боєприпасів, щоб надати українським сухопутним військам перевагу", - зазначив Кулеба.

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