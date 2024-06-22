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Росія щодня скидає близько 100 КАБів на позиції українських військ і прифронтові міста, - Міноборони

Ворог намагається нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб продавити лінію фронту і максимального виснажити Сили оборони. 

Росія щодня скидає близько 100 КАБів на позиції українських військ і прифронтові міста, - Міноборони
Іван Гаврилюк
Фото: Армія Inform

Російські війська щодня скидають близько сотні керованих авіабомб (КАБів) на позиції українських військ і прифронтові міста і села.

Про це повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що масове застосування керованих авіаційних бомб - один з основних інструментів російського терору.

“Кремль продовжує масштабний терор проти українців. Ворог змінює тактику нанесення ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - все для того, щоб завдати нам найбільших жертв та шкоди! Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ та на прифронтові міста і села”, - розповів Гаврилюк і додав, що найчастіше російські терористи використовують КАБи вагою 250-500 кг.

“Рашисти грають на підвищення ставок у використанні цього типу озброєння. Наразі масове застосування КАБів - один з основних інструментів російського терору”, - сказав він.

За словами Гаврилюка, командування росарміїармії РФ розуміє, що Сили оборони України зміцняться, завдяки надходженню озброєння та військової техніки від партнерів і прибуттям перших літаків F-16, що посилить українську ППО. Це, запевняє Гаврилюк, - зменшує шанси РФ на успіхи на полі бою. 

Тому зараз ворог намагається нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб продавити лінію фронту та максимального виснажити українські війська, і застосовує КАБи. Зокрема, - на Харківщині, Донеччині, та інших напрямках.

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