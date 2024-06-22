На Одещині двоє місцевих намагалися організувати канал переправки чоловіків до Молдови

У Одеській області викрили двох місцевих мешканців, які намагалися організували канал переправлення військовозобов'язанихчоловіків до Молдови.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"25-річний одесит у змові з місцевим жителем організував схему з переправлення осіб категорії «18-60» через державний кордон до Придністровського регіону Республіки Молдова", – йдться у повідомленні.

Для підбору охочих організатор використовував один із месенджерів. Зі своїх клієнтів «бізнесмени» брали по 2,5 тисячі доларів США. У цю суму входили послуги з доставлення до кордону та подальшої координації дій.

Але схемі не судилося запрацювати. Під час спроби покинути країну 29-річним харків’янином правоохоронці накрили обох зловмисників на гарячому, саме коли ті посадили на потяг до населеного пункту прикордоння свого «клієнта» та взяли з нього «оплату за проїзд».

Фото: ДПСУ Вилучені речові докази

"Під час обшуку слідчі вилучили предмети, що доводять вину горе-бізнесменів. Крім цього, під час обшуку затриманих правоохоронці виявили пакетик з речовиною білого кольору, яка буде направлена на експертизу. В разі підтвердження, що це є наркотик – буде кваліфіковано ще один злочин", – додали прикордонники.

Фото: ДПСУ Затримані чолвоіки на Одещині

Наразі обидва підозрювані затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

У Закарпатській області до схеми нелегального перетину кордону чоловіками долучили підлітків.