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На Одещині двоє місцевих намагалися організувати канал переправки чоловіків до Молдови

Проте схему одразу "накрили" на гарячому. 

На Одещині двоє місцевих намагалися організувати канал переправки чоловіків до Молдови
Затримані на Одещині чоловіки
Фото: ДПСУ

У Одеській області викрили двох місцевих мешканців, які намагалися організували канал переправлення військовозобов'язанихчоловіків до Молдови.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"25-річний одесит у змові з місцевим жителем організував схему з переправлення осіб категорії «18-60» через державний кордон до Придністровського регіону Республіки Молдова", – йдться у повідомленні.

Для підбору охочих організатор використовував один із месенджерів. Зі своїх клієнтів «бізнесмени» брали по 2,5 тисячі доларів США. У цю суму входили послуги з доставлення до кордону та подальшої координації дій.

Але схемі не судилося запрацювати. Під час спроби покинути країну 29-річним харків’янином правоохоронці накрили обох зловмисників на гарячому, саме коли ті посадили на потяг до населеного пункту прикордоння свого «клієнта» та взяли з нього «оплату за проїзд». 

Вилучені речові докази
Фото: ДПСУ
Вилучені речові докази

"Під час обшуку слідчі вилучили предмети, що доводять вину горе-бізнесменів. Крім цього, під час обшуку затриманих правоохоронці виявили пакетик з речовиною білого кольору, яка буде направлена на експертизу. В разі підтвердження, що це є наркотик – буде кваліфіковано ще один злочин", – додали прикордонники.

Затримані чолвоіки на Одещині
Фото: ДПСУ
Затримані чолвоіки на Одещині

Наразі обидва підозрювані затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. 

У Закарпатській області до схеми нелегального перетину кордону чоловіками долучили підлітків.

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