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Російська армія призупинила штурмові дії на Харківському напрямку, — речник ОСУВ "Хортиця"

Росіяни виводять свої підрозділи з районів Вовчанська, Тихого та Глибокого.

Російська армія призупинила штурмові дії на Харківському напрямку, — речник ОСУВ "Хортиця"
Фото: Генштаб

Російська армія на Харківському напрямку призупинила наступальні дії і намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

Станом на ранок суботи, минулої доби РФ не проводила на Харківщині наступальних дій, вона там призупинила свої активні бойові дії.

"Противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, бо Сили оборони там надійно тримали оборону і досить вдало їх розбили. Можна сказати, що РФ частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, бо вони небоєздатні", — розповів Волошин.

Ворог на Харківському напрямкуактивно використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби і некеровані ракети по містах і селах Харківщини. 

"За минулу добу здійснив 21 авіаудар, скинувши 32 КАБи. Сили оборони мужньо і надійно протистоять ворогу на цьому напрямку. У результаті бойових дій за добу було знищено понад 60 окупантів — загиблими і пораненими. Також у ворога було знищено 2 танки, 4 авто, спецтехніку і 42 БПЛА та 18 укриттів разом з ворогом", — додав він.

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