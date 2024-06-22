Головне за ніч та ранок суботи, 22 червня: ракетна атака на критичну інфраструктуру, удар по Івано-Франківську, бої за Часів Яр

Нічна повітряна атака, понад 140 бойових зіткнень за добу , бої на Покровському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, відключення світла в суботу.

У ніч на 22 червня Росія здійснила чергову ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Міненерго повідомило про влучання в енергооб'єкти на заході та півдні України – на Львівщині та на Запоріжжі. Постраждали люди.

"Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання", — ідеться у повідомленні.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються. Триває ліквідація обстрілів.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області.

"В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", — ідеться у повідомленні.

За інформацією очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок влучання частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів. Також пошкоджені житлові будинки в одній із громад області.

Мер Івано-Франківська повідомив, що під час ракетного удару в Івано-Франківську на вулиці Береговій і Карпатській було пошкоджено будинки. Також вибило вікна у дитячому садку. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які незадовго до опівночі злетіли з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ, здійснили пуски крилатих ракет Х-101 з території Саратовської області та Каспійського регіону.

У багатьох регіонах України оголошувалася повітряна тривога. У західних областях існувала додаткова загроза ударних безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл.– рф.);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф., Балаклава – Крим).

Сили протиповітряної оборони знищили 25 повітряних цілей, зокрема:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ситуація на фронті залишається напруженою. Російська армія не припиняє штурмувати Покровський напрямок, також ворог намагається захопити Часів Яр на Краматорському напрямку. Біля міста тривають бої. Минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення, від початку цієї доби на фронті відбулося 53 боєзіткнення.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 62 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 91 КАБ), здійснив понад 3600 обстрілів, в тому числі 112 із реактивних систем залпового вогню, завдав 1150 ударів дронами-камікадзе.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу, також чотири райони зосередження ОВТ, три пункти управління та один артилерійський засіб.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 росіян. Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила близько 533 090 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Через нічні масовані обстріли РФ критичної інфраструктури України у суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень почнуть діяти раніше з 14:00 до 24:00.

Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти", — зазначили у повідомленні Укренерго.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!