Ворог здійснив обстріл Харківщини, є пошкодження

На Харківському напрямку російська армія активних наступальних дій не вела.

Росіяни завдали авіаудару по сільгосппідприємству на Харківщині

Уночі 22 червня російська армія атакувала РСЗВ Борівську громаду Харківської області. Унаслідок обстрілу пошкоджені будівля дитячого садочка, магазини та житлові будинки.

Про це повідомляє глава Харківської адміністрації Олег Синєгубов.

"22 червня 01:45 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Підлиман. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобіля", — ідеться у повідомленні.

21 червня ввечері під обстрілом опинилося село Вільхівка, там КАБ влучив на відкритій місцевості. Пошкоджено скління вікон приватного будинку.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено магазин, дитячий садок, два приватні будинки.

1У селі Липці зафіксовано влучання КАБа в раніше зруйновану пожежну частину. Зруйновано паркан та частково будівлю резервного гаражу.

В Ізюмському районі постраждало с. Борова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль, 10 приватних будинків.

У Вовчанську двоє працівників "Укрпошти" потрапили під обстріл ворожого БПЛА. В результаті загинула жінка, травмовано чоловіка.

На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив.

На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, чотири іще тривають