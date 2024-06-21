Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти

Водій авто отримав поранення.

На Харківщині загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти
Пересувне відділення Укрпошти (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба Укрпошти

Сьогодні, 21 червня, у Харківській області від російського обстрілу загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти”, - написав Синєгубов.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У автівку Укрпошти влучив російський БпЛА. Внаслідок удару поранений водій, він пішки дійшов до Бугаївки. Там його побачили військові та госпіталізували в Харків.

Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні російські обстріли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies