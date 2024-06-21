На Харківщині загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти

Сьогодні, 21 червня, у Харківській області від російського обстрілу загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти”, - написав Синєгубов.

У автівку Укрпошти влучив російський БпЛА. Внаслідок удару поранений водій, він пішки дійшов до Бугаївки. Там його побачили військові та госпіталізували в Харків.

Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні російські обстріли.