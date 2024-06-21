Російська армія скинула авіабомбу на Селидове Донецької області, є жертви

Унаслідок авіаудару загинули дві людини, ще троє постраждали.

Російська армія завдали авіаудари по місту Селидове на Донеччині, у результаті атаки дві людини загинули і ще три отримали поранення.

Про це повідомляє ДСНС Донецької області.

"Сьогодні ворог завдав авіаудар по місту Селидове. Ціллю росіян стали мирні мешканці - 2 людини загинули та 3 поранені", — ідеться у повідомленні.

Після прибуття на місце авіаудару рятувальники надали домедичну допомогу двом пораненим чоловікам 1988 та 1980 років народження.

Постраждалі зазнали осколкових поранень, їх госпіталізовано.

Також внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять п’ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль, констатували в управлінні ДСНС.