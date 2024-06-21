Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія скинула авіабомбу на Селидове Донецької області, є жертви

Унаслідок авіаудару загинули дві людини, ще троє постраждали.

Російська армія скинула авіабомбу на Селидове Донецької області, є жертви
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Російська армія завдали авіаудари по місту Селидове на Донеччині, у результаті атаки дві людини загинули і ще три отримали поранення.

Про це повідомляє ДСНС Донецької області.

"Сьогодні ворог завдав авіаудар по місту Селидове. Ціллю росіян стали мирні мешканці - 2 людини загинули та 3 поранені", — ідеться у повідомленні.

Після прибуття на місце авіаудару рятувальники надали домедичну допомогу двом пораненим чоловікам 1988 та 1980 років народження.

Постраждалі зазнали осколкових поранень, їх госпіталізовано.

Також внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять п’ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль, констатували в управлінні ДСНС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies