Ворог обстріляв Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждали троє людей

Упродовж дня російська армія здійснила низку обстрілів по Нікопольському районі, а також поцілив ракетою по продовольчому складі у Кривому Розі. Унаслідок атак поранені троє цивільних.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пообіді ворог поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Пожежу, що виникла на місці «прильоту» загасили. За уточненою інформацією, постраждали два чоловіка 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", — повідомив очільник ОВА.

На Нікопольський район російські війська здійснили здійснили 15 атак. П'ять разів окупанти вдарили з важкої артилерії, також 8 разів атакували дронами-камікадзе. Зокрема, під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Унаслідок обстрілів поранена 71-річна жінка. Також під удар агресора потрапила інфраструктура, зокрема, й житлова: понівечені 12 приватних осель, стільки ж господарських споруд. Пошкоджені гараж, легкові автівки, два газогони, лінії електропередач.