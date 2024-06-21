Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждали троє людей

По Кривому Розі росіяни поцілили ракетою, Нікопольський район атакували 15 разів.

Ворог обстріляв Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждали троє людей
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія здійснила низку обстрілів по Нікопольському районі, а також поцілив ракетою по продовольчому складі у Кривому Розі. Унаслідок атак поранені троє цивільних.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пообіді ворог поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. Пожежу, що виникла на місці «прильоту» загасили. За уточненою інформацією, постраждали два чоловіка 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці", — повідомив очільник ОВА.

На Нікопольський район російські війська здійснили здійснили 15 атак. П'ять разів окупанти вдарили з важкої артилерії, також 8 разів атакували дронами-камікадзе. Зокрема, під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. 

Унаслідок обстрілів поранена 71-річна жінка. Також під удар агресора потрапила інфраструктура, зокрема, й житлова: понівечені 12 приватних осель, стільки ж господарських споруд. Пошкоджені гараж, легкові автівки, два газогони, лінії електропередач. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies