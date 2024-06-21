Жовква: Україна найближчим часом запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією

Україна найближчим часом запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією. Водночас тривають активні переговори щодо безпекових угод із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника керівника Офісу президента, наразі триває активна робота щодо підписання безпекових угод із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею. Вже найближчим часом Україна запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією. Крім того, вже готові до підписання угоди з Естонією та Литвою.

"Я думаю, що вже найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією, і матимемо також відповідну угоду", — заявив Жовква.

Щодо Ірландії — це дуже чудовий приклад, бо "Ірландія одразу долучилася до декларації G7, і в середу була зустріч із делегацією ірландського МЗС на чолі із заступником генерального секретаря МЗС пані Гайленд. Ми обговорили потенційну готовність Ірландії розпочати переговори про гарантії безпеки", — зазначив він.

"Знову ж таки — нейтральна країна (Ірландія - ред). Які вона може надати гарантії безпеки? Може. Тому що гарантії безпеки - це не лише про зброю. Це також про економіку, про санкції, це про те, щоб російські активи працювали, про те, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії тощо", — зазначив Жовква, додавши, що "Україна запрошує й інші країни, які декларують або мають такий нейтральний статус, наприклад Австрію чи Мальту, приєднатися до декларації G7 і мати відповідні угоди з Україною".

Також, за словами Жовкви, "ми працюємо зараз дуже інтенсивно з Чехією, Люксембургом і Румунією. Сьогодні провели фінальний раунд з Польщею".

Щодо Чехії, Люксембургу і Румунії, наразі Україна шукає можливість для підписання безпекових угод.

"Це, наприклад, дві Балтійські країни. Ви знаєте, що з Латвією було укладено угоду, але є Естонія, є Литва. Найближчим часом ці угоди будуть готові до підписання", — сказав він.

Крім того, за його словами, буквально позавчора Україна провела черговий і фінальний раунд переговорів щодо угоди про гарантії безпеки з Європейським Союзом.

"Це загальна угода з ЄС як з інституцією, що об'єднує 27 країн. Не маю права розкривати зміст угоди, але ви побачите, що вона також буде досить потужною і буде дуже швидко укладена (вже відомо, що це відбудеться 27 червня - ред). Нагадаю, що до вільнюської декларації G7, окрім країн "Групи семи", долучилися також президент Європейської ради та президент Європейської комісії", — сказав заступник глави Офісу президента.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим.