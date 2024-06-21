Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
ГоловнаПолітика

Жовква: Україна найближчим часом запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією

Також триває активна робота щодо безпекових угод із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею.

Жовква: Україна найближчим часом запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією
Ігор Жовква
Фото: Офіс президента

Україна найближчим часом запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією. Водночас тривають активні переговори щодо безпекових угод із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника керівника Офісу президента, наразі триває активна робота щодо підписання безпекових угод із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею. Вже найближчим часом Україна запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією. Крім того, вже готові до підписання угоди з Естонією та Литвою.

"Я думаю, що вже найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією, і матимемо також відповідну угоду", — заявив Жовква.

Щодо Ірландії — це дуже чудовий приклад, бо "Ірландія одразу долучилася до декларації G7, і в середу була зустріч із делегацією ірландського МЗС на чолі із заступником генерального секретаря МЗС пані Гайленд. Ми обговорили потенційну готовність Ірландії розпочати переговори про гарантії безпеки", — зазначив він.

"Знову ж таки — нейтральна країна (Ірландія - ред). Які вона може надати гарантії безпеки? Може. Тому що гарантії безпеки - це не лише про зброю. Це також про економіку, про санкції, це про те, щоб російські активи працювали, про те, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії тощо", — зазначив Жовква, додавши, що "Україна запрошує й інші країни, які декларують або мають такий нейтральний статус, наприклад Австрію чи Мальту, приєднатися до декларації G7 і мати відповідні угоди з Україною".

Також, за словами Жовкви, "ми працюємо зараз дуже інтенсивно з Чехією, Люксембургом і Румунією. Сьогодні провели фінальний раунд з Польщею".

Щодо Чехії, Люксембургу і Румунії, наразі Україна шукає можливість для підписання безпекових угод. 

"Це, наприклад, дві Балтійські країни. Ви знаєте, що з Латвією було укладено угоду, але є Естонія, є Литва. Найближчим часом ці угоди будуть готові до підписання", — сказав він.

Крім того, за його словами, буквально позавчора Україна провела черговий і фінальний раунд переговорів щодо угоди про гарантії безпеки з Європейським Союзом.

"Це загальна угода з ЄС як з інституцією, що об'єднує 27 країн. Не маю права розкривати зміст угоди, але ви побачите, що вона також буде досить потужною і буде дуже швидко укладена (вже відомо, що це відбудеться 27 червня - ред). Нагадаю, що до вільнюської декларації G7, окрім країн "Групи семи", долучилися також президент Європейської ради та президент Європейської комісії", — сказав заступник глави Офісу президента.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

  • У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".
  • 5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.
  • 12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим.
  • Окрім країн G7, Україна уклала договори й з іншими союзниками. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies