ZN.ua: ексзаступник голови НАЗК Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель

На початку червня він звільнився з НАЗК, а до того очолював Національне антикорупційне бюро.

Колишній директор Національного антикорупційного бюро та екзаступник голови Нацагентства із питань запобігання корупції Артем Ситник став заступником директорки Агенції оборонних закупівель. Він підтвердив це у коментарі ZN.ua.

Ситник сказав, що відповідатиме за безпеку закупівель та функціонування установи загалом. Агенцію з січня 2024 очолює Марина Безрукова, а створили її влітку 2022.

Ця установа відповідає за закупівлю озброєння для Збройних Сил. Окрім неї, безпосередні закупівлі здійснює "Державний оператор тилу". Міноборони повинно лише встановлювати політику закупівель та контролювати якість.

Таку дворівневу структуру створили для зменшення корупційних ризиків при оборонних закупівлях.