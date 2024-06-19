Електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" має таку саму силу, як паперовий

Уже близько 645 000 електронних документів сформували в додатку.

Електронний військово-обліковий документ має таку саму силу, як і паперовий, повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Уповноважені органи перевірятимуть його чинність через сканування кьюар-коду.

Сканування відбувається не через звичайну камеру смартфону, а через додаток "Резерв+". Порядок формування такого військово-облікового документу визначається постановою Кабміну №559.

"Ми зробили важливу задачу, яку планували – зробили нарешті електронний військовий (документ – Ред.), який повністю рівноцінний паперовим документам", – сказала Чорногоренко.

За її словами, українці за неповних два дні сформували вже 645 000 унікальних електронних військово-облікових документів. Це швидше, ніж оформлювати їх паперовими.

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Оновлення даних в Резерв+



