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Електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" має таку саму силу, як паперовий

Уже близько 645 000 електронних документів сформували в додатку.

Електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" має таку саму силу, як паперовий
Фото: скріншот

Електронний військово-обліковий документ має таку саму силу, як і паперовий, повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Уповноважені органи перевірятимуть його чинність через сканування кьюар-коду. 

Сканування відбувається не через звичайну камеру смартфону, а через додаток "Резерв+". Порядок формування такого військово-облікового документу визначається постановою Кабміну №559

"Ми зробили важливу задачу, яку планували – зробили нарешті електронний військовий (документ – Ред.), який повністю рівноцінний паперовим документам", – сказала Чорногоренко.

За її словами, українці за неповних два дні сформували вже 645 000 унікальних електронних військово-облікових документів. Це швидше, ніж оформлювати їх паперовими.

Більше на тему нового мобілізаційного законодавства – в матеріалах LB.ua:

Оновлення даних в Резерв+

  • 17 травня в Україні запустили додаток "Резерв+", через який військовозобов'язані українці можуть без походів до ТЦК та ЦНАП оновити свої дані. Оновити дані потрібно до 18 липня. 
  • Днями в додатку запрацював військовий електронний квиток. 
  • У Держприкордонслужбі до того повідомляли, що прикордонники при перетині кордону військовозобов'язаним потребують паперового документу, а не електронного. 
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