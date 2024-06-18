У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ

Також у додатку доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

У мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+", – написала вона у фейсбуці.

У описі застосунку "Резерв+" вказано, що "це застосунок з електронним військово-обліковим документом та QR-кодом".

Зазначається, що для того, щоб отримати доступ до даних щодо себе, потрібно авторизуватися за допомогою BankID та внести актуальні контакти: мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання.

"Після цього ви побачите військово-обліковий документ в електронній формі, в якому є інформація щодо вас з реєстру Оберіг — чи є відстрочка, бронювання, чи маєте порушення правил військового обліку, коли проходили ВЛК тощо", – додали розробники.

Також зазначили, що військово-обліковий документ в електронній формі має таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.

"А за QR-кодом працівники ТЦК чи поліції зможуть легко перевірити необхідну інформацію", – йдеться в описі.

У випадку, якщо дані не знайдено є невідповідність, можна це виправити без візиту до ТЦК та СП.

Фото: Скріншот опису застосунку "Резерв+" у Play Маркет Скріншот опису застосунку "Резерв+" у Play Маркет

Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+". Найменше оновлень, 208 000, здійснили через територіальні центри комплектування.