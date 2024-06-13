Віцепрезидент Microsoft заявив, що кібератаки Росії стають більш агресивними і закликав готуватися

Віцепрезидент Microsoft Бред Сміт заявив, що російські кібератаки стають агресивнішими і їм стає все важче запобігти.
Про це Сміт сказав у виступі 13 червня перед комітетом із внутрішньої безпеки Палати представників США, передає Sky News.
Сміта попередив американських політиків про те, що російська Служба зовнішньої розвідки "продовжує залишатися одним із найбільш забезпечених ресурсами" і потужним "кіберагентством у світі".
Компанія Microsoft помітила, що російська СЗР стала більш агресивною за останній рік. Коли виявляють її діяльність в інтернет-середовищі, то вона не виходить із нього, а навпаки - подвоює свої атаки, і це перетворюється у своєрідний "рукопашний бій" у кіберпросторі, порівняв Сміт.
Віцепрезидент Microsoft попередив про прямий зв'язок між діяльністю держав і кіберзлочинністю, особливо у Росії та Північній Кореї.
Сміт наголосив, що необхідна підготовка з урахуванням того факту, що противники США "тісніше співпрацюватимуть у кіберпросторі".
"Одна справа брати участь у кібербою із чотирма окремими противниками [Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном], але зовсім інший сценарій, якщо дві чи всі чотири з цих країн діятимуть у тандемі", - сказав очільник Microsoft.
- Вранці 13 червня зафіксували перші кібератаки на урядові сайти Швейцарії, а також тих організацій, які братимуть участь у Саміті миру.
- Серед інших нещодавніх повідомлень про кібернапади з боку РФ - атака російських хакерів на сайт компанії, яка займається ремонтом танків Leopard для України.
- Крім того, уже декілька місяців європейські супутникові компанії страждають від спроб втручання з боку Росії - хакери переривають мовлення і транслюють на дитячих каналах відео про війну і насильство.