Віцепрезидент Microsoft заявив, що кібератаки Росії стають більш агресивними і закликав готуватися

Важче буде протистояти атакам, які у тандемі можуть робити і РФ, і Китай, І Іран, і Північна Корея.

Віцепрезидент Microsoft Бред Сміт заявив, що російські кібератаки стають агресивнішими і їм стає все важче запобігти.

Про це Сміт сказав у виступі 13 червня перед комітетом із внутрішньої безпеки Палати представників США, передає Sky News.

Сміта попередив американських політиків про те, що російська Служба зовнішньої розвідки "продовжує залишатися одним із найбільш забезпечених ресурсами" і потужним "кіберагентством у світі".

Компанія Microsoft помітила, що російська СЗР стала більш агресивною за останній рік. Коли виявляють її діяльність в інтернет-середовищі, то вона не виходить із нього, а навпаки - подвоює свої атаки, і це перетворюється у своєрідний "рукопашний бій" у кіберпросторі, порівняв Сміт.

Віцепрезидент Microsoft попередив про прямий зв'язок між діяльністю держав і кіберзлочинністю, особливо у Росії та Північній Кореї.

Сміт наголосив, що необхідна підготовка з урахуванням того факту, що противники США "тісніше співпрацюватимуть у кіберпросторі".

"Одна справа брати участь у кібербою із чотирма окремими противниками [Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном], але зовсім інший сценарій, якщо дві чи всі чотири з цих країн діятимуть у тандемі", - сказав очільник Microsoft.