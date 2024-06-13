Зеленський закликав G7 підтримати план використання доходів від заморожених активів РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени "Великої сімки" (G7) підтримати план використання доходів від заморожених активів РФ і розробити механізм їхньої конфіскації надалі, пише Інтерфакс-Україна.

"Буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду, завдану російською війною. Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення", — зазначає президент України.

"Ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на 300 мільярдів – маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть", — додав глава Української держави.

G7 розглядає використання майже $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для надання кредитів Україні. Також західні партнери розглядають і обговорюють інші варіанти використання російських активів.

Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичений до цієї згоди, не передадуть.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.

Бельгія хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів, і залишати її для своїх податкових органів.

Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.