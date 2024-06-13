Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
ГоловнаПолітика

Зеленський закликав G7 підтримати план використання доходів від заморожених активів РФ

Також глава України пропонує розробити механізм конфіскації російських активів.

Зеленський закликав G7 підтримати план використання доходів від заморожених активів РФ
Володимир Зеленський прибуває в парламент аби виступити перед Національними зборами Франції, Париж 07 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени "Великої сімки" (G7) підтримати план використання доходів від заморожених активів РФ і розробити механізм їхньої конфіскації надалі, пише Інтерфакс-Україна.

"Буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду, завдану російською війною. Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення", — зазначає президент України.

"Ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на 300 мільярдів – маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть", — додав глава Української держави.

  • Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичений до цієї згоди, не передадуть.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
  • Бельгія хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів, і залишати її для своїх податкових органів.
  • Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
  • Нещодавно ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи РФ для відбудови України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies