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Американські чиновники визнають, що Трамп може вийти з безпекової угоди з Києвом, ‒ WP

Така угода не є договором і не буде ратифікована Конгресом.

Американські чиновники визнають, що Трамп може вийти з безпекової угоди з Києвом, ‒ WP
Дональд Трамп. Ром, Джорджія, 9 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп або будь-який майбутній президент США може вийти з безпекової угоди між Києвом та Вашингтоном, оскільки це не договір і документ не буде ратифікований Конгресом. 

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Визнання зазначає, що оскільки Трамп лідирує над чинним американським лідером Джо Байденом у багатьох виборчих опитуваннях, майбутнє угоди залишається неясним. Це ж стосується перспективи вступу України до військового блоку НАТО, що далі залишається питанням далекого минулого.

Угода має на меті зобов’язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну, навіть якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, заявили чиновники. Це стане основою для довгострокових планів Сполучених Штатів з допомоги розвитку Збройних сил України.

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Офіційні особи заявили, що вони сподіваються, що угода подолає політичні розбіжності всередині Сполучених Штатів. Однак Вашингтон може з неї вийти, як з будь-якої юридично обов’язкової виконавчої угоди.

  • Раніше Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин – якщо він виграє президентські вибори у листопаді, ще до вступу на посаду. Республіканець заявляв, що "чудово ладнає" з Путіним.
  • У квітні газета Washington Post написала, що Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала Москві частину територій: окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.
  • Вчора радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна і США підпишуть безпекову угоду на полях саміту “Групи семи” в Італії, який стартував сьогодні.
  • CNN писало, що угода не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України. Договір між США та Україною буде так званою "виконавчою угодою", яка не передбачає ратифікації і яка не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом.
  • Водночас генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО візьме на себе відповідальність за координацію постачань зброї в Україну, якою раніше опікувались США.
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