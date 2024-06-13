Американські чиновники визнають, що Трамп може вийти з безпекової угоди з Києвом, ‒ WP

Така угода не є договором і не буде ратифікована Конгресом.

Дональд Трамп або будь-який майбутній президент США може вийти з безпекової угоди між Києвом та Вашингтоном, оскільки це не договір і документ не буде ратифікований Конгресом.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Визнання зазначає, що оскільки Трамп лідирує над чинним американським лідером Джо Байденом у багатьох виборчих опитуваннях, майбутнє угоди залишається неясним. Це ж стосується перспективи вступу України до військового блоку НАТО, що далі залишається питанням далекого минулого.

Угода має на меті зобов’язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну, навіть якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, заявили чиновники. Це стане основою для довгострокових планів Сполучених Штатів з допомоги розвитку Збройних сил України.

Офіційні особи заявили, що вони сподіваються, що угода подолає політичні розбіжності всередині Сполучених Штатів. Однак Вашингтон може з неї вийти, як з будь-якої юридично обов’язкової виконавчої угоди.