Салліван: Україна і США підпишуть безпекову угоду на полях саміту G7

Україна і США підпишуть безпекову угоду на полях саміту "Великої сімки" в Італії.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише "Голос Америки".

CNN повідомляло, що укладена 13 червня угода не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України.

Співрозмовники видання зазначили, що договір між США та Україною буде так званою "виконавчою угодою", яка не передбачає ратифікації і яка не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом.

Київ і Вашингтон ведуть із цього приводу переговори уже декілька місяців. Угода зобов'яже США протягом 10 років продовжувати навчання ЗСУ, розширювати співпрацю у виробництві зброї та військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу та розширювати обмін розвідданими.