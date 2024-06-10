Порошенко про результати виборів в Європарламент: це поразка Путіна

Лідер «Європейської Солідарнгсті» Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Прямий» заявив, що результати виборів до Європарламенту стали поразкою Путіна і перемогою проукраїнських політичних сил, повідомляє пресслужба «ЄС».

«Чому це важливо для України? Перш за все, і я хотів би, щоб усі чітко це розуміли, що дуже розраховував на перемогу Путін. Він розраховував на те, що Європа втомиться від України, що Європа зрадить своїм цінностям. І що популісти зможуть, в тому числі базуючись на російських грошах і на російських меседжах, забезпечити поразку Європи і поразку України. Цього не тільки не сталося – представництво Європейської народної партії наростило свою кількість депутатів», – констатував Петро Порошенко.

«Друга позиція – перемогли проукраїнські і проєвропейські сили. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже проводить переговори, щоб проєвропейська і проукраїнська коаліція і соціал-демократів, і лібералів, була сформована із суттєвим запасом як більшість у Європарламенті», – заявив експрезидент.

«Він нагадав, що рішення про надання Україні зброї було проголосоване першим у Європарламенті, як і безвізовий режим, і виділення Україні 50 мільярдів євро, і фінансування переозброєння та безпеки.

«Хто програв? Програв Путін і програли популісти. Європа в черговий раз показала свою відданість позиціям цінностей. І для мене це особисте свято», – наголосив Порошенко.